Воронеж, 24 июня, 2023, 15:41 — ИА Регнум. В результате пожара на нефтебазе в Воронежской области разгерметизировались два резервуара с нефтепродуктами — авиационным топливом. Об этом 24 июня сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.

Евгений Судаков/ТАСС Возгорание резервуара с топливом в Воронеже

«На нефтебазе на улице Димитрова произошла разгерметизация двух резервуаров с нефтепродуктами (авиационное топливо) по 5 тонн каждый», — написал он.

Глава области указал, что работы по ликвидации возгорания ведутся в штатном режиме. Также он призвал владельцев автомобилей не создавать панику и ажиотаж на автозаправках.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Гусев заявил, что в данный момент в интернете появились сообщения о возможном дефиците топлива. Он подчеркнул, что ЧП на нефтебазе в Воронежской области не окажет влияния на обеспечение им региона.

Также до этого губернатор области рассказал, что в работах по тушению возгорания участвуют 100 пожарных и задействовано 30 единиц техники. Согласно предварительной информации, в результате инциденте нет пострадавших. До этом «Известия» опубликовали видеозапись с места пожара на нефтебазе, на которой запечатлён поднимающийся в небо густой чёрный дым.