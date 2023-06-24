Москва, 24 июня, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин является преступником, поднявшим руку на свою страну, и его действия должны быть юридически оценены и наказаны. Об этом 24 июня заявил в беседе с корреспондентом ИА Регнум заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Пригожин

«Президент сказал, что это удар в спину страны. И, конечно, подобного рода действия не оправданы ничем. Даже тем, что бойцы ЧВК «Вагнер» сражались против врага. Тем не менее в настоящее время Пригожин является преступником, поднявшим руку на свою страну. И, конечно, это действия, которые должны быть соответствующим образом наказаны и юридически оценены. Необходимо подчеркнуть, что предателей Родины в России всегда ждало серьёзное наказание», — сказал Шаповалов.

Он отметил, что сегодня всё российское общество адекватно оценило подобного рода действия и вместе с государственными деятелями выразило солидарность с позицией президента страны Владимира Путина.

Как отметил эксперт, выступление главы государства очень чётко обозначило позицию власти в отношении данной ситуации и дало всем институтам российского гражданского общества важный и чёткий сигнал.

«Глава государства выразил своё мнение, и это мнение в полной мере соответствует настроениям общества, и эта оценка вселяет в граждан понимание, оптимизм и в то же самое призывает к бдительности в условиях внешней угрозы», — добавил он.

Шаповалов подчеркнул, что действия Пригожина играют на руку не только Киеву, но и его спонсорам и руководству из Вашингтона и Лондона. В западных СМИ выражают злорадство в отношении этой ситуации и надежду на то, что она приведёт к каким-то изменениям на фронте, выгодным для Украины. «Этому не бывать. Мы уже знаем реакцию наших солдат и офицеров. Она абсолютно адекватна, и никаких других реакций быть не может», — заключил он.

Как ранее сообщало ИА Регнум, следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина за призыв к вооружённому мятежу.

Путин пообещал как президент и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделать всё, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан. Предатели России, готовившие военный мятеж, ответят за это, сказал он.