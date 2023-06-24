Москва, 24 июня, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проинформировал своего турецкого коллегу об обстановке в стране в связи с попыткой вооружённого мятежа, сообщила 24 июня пресс-служба Кремля.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Путин по инициативе Анкары провёл с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом телефонный разговор.

«Президент Турецкой Республики выразил полную поддержку шагам российского руководства», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин проинформировал по телефону о ситуации в России президентов Белоруссии, Узбекистана и Казахстана Александра Лукашенко, Шавката Мирзиёева и Касым-Жомарта Токаева.

Ранее российский лидер обратился к гражданам и заявил, что в отношении России, которая ведёт тяжелейшую борьбу с неонацистами и их хозяевами, была предпринята преступная авантюра — попытка вооружённого мятежа с участием бойцов группы «Вагнер». Он подчеркнул, что власти защитят народ и государственность от любых угроз, а организаторов и участников мятежа накажут по закону.