Москва, 24 июня, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Производители продуктов питания штатно работают во всех российских регионах. На складах продовольствия достаточно, заявили 24 июня в Руспродсоюзе.

«Складских запасов для обеспечения населения продовольствием на данный момент достаточно», — говорится в сообщении организации.

Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что крупнейшие отечественные торговые сети продолжают работу во всех регионах присутствия. Сформированных товарных запасов достаточно для снабжения населения.

Как сообщало ИА Регнум, в связи с призывами к вооружённому мятежу, исходившими от основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, в ряде регионов России усилили меры безопасности. В Московском регионе и Воронежской области ввели режим контртеррористической операции (КТО). Роскомнадзор предупредил о возможном ограничении работы интернет-ресурсов в районах проведения КТО.