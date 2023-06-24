Москва, 24 июня, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Пресечь попытки внесения раскола в российское общество и сплотиться вокруг российского лидера Владимира Путина призвал Союз армян России (САР). Об этом сказано в заявлении, опубликованном 24 июня на сайте САР.

Иван Шилов ИА REGNUM Армяне

В заявлении указано, что любые попытки внести раскол в российское общество должны незамедлительно пресекаться, от кого бы они ни исходили.

«В условиях, когда залогом победы является единство и сплоченность вокруг президента, считаем недопустимыми и крайне опасными попытки решать возникающие разногласия через ультиматумы и введение смуты на территории России», — сказано в документе.

Также указано, что сегодня наступил момент истины для каждого гражданина России, каждый из которых должен осознавать степень своей ответственности перед страной, её будущим, и перед воинами, защищающими границы нашей Родины.

САР призывает общественность не поддаваться на провокационные воззвания, доверять только официальным источникам информации и сплотиться вокруг президента России Владимира Путина, «с именем которого сегодня связаны надежды на отстаивание интересов Российского государства и его многонационального народа».

В Союзе армян России выразили уверенность в том, что в российском обществе есть достаточно мудрости, воли и внутренних ресурсов для того, чтобы страна достойно вышла из очередного испытания и стала сильнее и сплочённее.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин выступил с обращением к военным и силовым ведомствам, а также к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооружённого мятежа.

Глава России назвал попытку мятежа ударом в спину и действиями, раскалывающими единство народа. Путин призвал граждан страны сплотиться ради будущего России и отбросить любые распри, которые играют на руку врагу.