Москва, 24 июня, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг публикации о том, что глава государства Владимир Путин вылетел 24 июня в Санкт-Петербург.

Валерий Шарифулин/ТАСС Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Путин работает в Кремле», — сказал Песков ТАСС.

Ранее некоторые Telegram-каналы сообщили, что борт с российским президентом якобы направился в Санкт-Петербург.

24 июня генеральный прокурор России Игорь Краснов доложил президенту о возбуждении уголовного дела в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о попытке организации вооружённого мятежа.

В обращении к нации Владимир Путин заявил, что в России произошла попытка вооружённого мятежа. В ситуации, когда страна борется фактически со всей военной машиной Запада, это можно расценивать только как предательство и удар в спину, сказал президент.

Россия не даст повториться сценарию 1917 года, когда внутренние распри, интриги и политиканство стали причиной утраты огромных территорий и начала гражданской войны, сказал президент.

Источник ИА Регнум сообщил, что сотрудники силовых ведомств оцепили здание «ЧВК Вагнер Центр» на Золотой улице в Санкт-Петербурге. Около входа в здание дежурят сотрудники Росгвардии. Они предупреждают проезжающих о том, что здание оцеплено. Вокруг здания много спецтранспорта. Официальной информации по этому поводу пока нет.