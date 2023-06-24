Предатели понесут наказание. Что известно о попытке мятежа в России
Пресс-секретарь президента Песков: Путин работает в Кремле
Москва, 24 июня, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на фоне попытки ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным осуществить вооружённый мятеж продолжает оставаться в Москве и работает в Кремле, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ранее украинские СМИ начали распространять информацию о том, что глава государства якобы покинул Москву.
В субботу президент переговорил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Российский лидер уведомил коллег о ситуации в стране.
Ранее 24 июня Владимир Путин выступил с обращением в россиянам, сотрудникам силовых ведомств, спецслужб и военным.
«Распри на руку врагам»
Глава государства назвал попытку мятежа ударом в спину и призвал россиян к сплочению ради отстаивания будущего России.
«Против нас направлена вся военная, экономическая, информационная машина Запада, мы боремся за жизнь и безопасность наших людей», — указал он.
Путин подчеркнул, что любые распри должны быть отброшены, они на руку врагу. В это время такие разногласия становятся предательством, и ими пользуются противники.
«И потому действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, удар в спину — тем, кто сражается сейчас на фронте, и нашему народу», — сказал президент.
По словам Путина, к такому развитию событий, к измене, привели непомерные амбиции и личные интересы.
Именно изменой своей стране и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими российскими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер», можно назвать происходящее сегодня.
Путин назвал героями бойцов ЧВК, которые освобождали Соледар и Артёмовск, города и поселки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Теперь же некоторые предают и их, ведя страну к анархии и братоубийству, к поражению, в конечном итоге, и капитуляции.
1917 года не повторится
Путин напомнил, что похожие события разворачивались в 1917 году, и у России украли победу в Первой мировой войне.
Путин добавил, что сделает всё, чтобы отстоять страну и обеспечить безопасность граждан. Все, кто готовил вооруженный мятеж, будут неизбежно наказаны.
«Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей — предал Россию и ответит за это», — подчеркнул глава государства.
Путин подчеркнул, что россияне вместе с Родиной преодолеют любые испытания и станут только сильнее.
Россия поддержала президента
Президента поддержали как простые граждане, так и политические структуры. К консолидации вокруг российского лидера призвал Совет Федерации, власти всех регионов, Совет безопасности, политики, политологи, лидеры других государств.
В беседе с Лукашенко Путин проинформировал его о ситуации. Аналогичные беседы состоялись с лидерами Казахстана и Узбекистана.
Как отметил Токаев, условием поддержания правопорядка в стране остается конституционный порядок и верховенство закона.
Токаев назвал события в России внутренним делом страны, российский лидер поблагодарил его за поддержку.
Матвиенко полностью поддержала Путина
По словам председателя верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко, в Совете Федерации — полная поддержка президента.
Политик отметила, что сила такой огромной, многонациональной страны, как Россия, — в единстве и исторической нетерпимости к предательству.
Медведев призвал россиян к единству
Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев призвал сплотиться вокруг президента для победы как над внешним, так и над внутренним врагом, желающим разорвать Россию.
Он назвал предательство и раскол путем к «вселенской катастрофе» и обещал этого не допустить.
Кадыров призвал к подавлению мятежа
Глав Чечни Рамзан Кадыров заявил, что военнослужащие и сотрудники Росгвардии республики уже выехали в зоны напряженности.
Главы Татарстана и Крыма поддержали тезисы президента
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов указал, что в сложное для страны время надо объединиться. Необходимо противостоять тем, кто несёт угрозу народу.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил уверенность в скорой нормализации обстановки и указал, что в Крыму всё спокойно и введение спецрежима не требуется.
В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).
Генпрокуратура даст надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы.