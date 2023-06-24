Москва, 24 июня, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на фоне попытки ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным осуществить вооружённый мятеж продолжает оставаться в Москве и работает в Кремле, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Сергей Пивоваров/РИА Новости Боец ЧВК «Вагнер» на улице Ростова-на-Дону

Ранее украинские СМИ начали распространять информацию о том, что глава государства якобы покинул Москву.

В субботу президент переговорил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Российский лидер уведомил коллег о ситуации в стране.

Ранее 24 июня Владимир Путин выступил с обращением в россиянам, сотрудникам силовых ведомств, спецслужб и военным.

«Распри на руку врагам»

Глава государства назвал попытку мятежа ударом в спину и призвал россиян к сплочению ради отстаивания будущего России.

«Против нас направлена вся военная, экономическая, информационная машина Запада, мы боремся за жизнь и безопасность наших людей», — указал он.

Путин подчеркнул, что любые распри должны быть отброшены, они на руку врагу. В это время такие разногласия становятся предательством, и ими пользуются противники.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815315" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Предатели понесут наказание. Что известно о попытке мятежа в России

«И потому действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, удар в спину — тем, кто сражается сейчас на фронте, и нашему народу», — сказал президент.

По словам Путина, к такому развитию событий, к измене, привели непомерные амбиции и личные интересы.

Именно изменой своей стране и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими российскими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер», можно назвать происходящее сегодня.

Путин назвал героями бойцов ЧВК, которые освобождали Соледар и Артёмовск, города и поселки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Теперь же некоторые предают и их, ведя страну к анархии и братоубийству, к поражению, в конечном итоге, и капитуляции.

1917 года не повторится

Путин напомнил, что похожие события разворачивались в 1917 году, и у России украли победу в Первой мировой войне.

Путин добавил, что сделает всё, чтобы отстоять страну и обеспечить безопасность граждан. Все, кто готовил вооруженный мятеж, будут неизбежно наказаны.

«Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей — предал Россию и ответит за это», — подчеркнул глава государства.

Путин подчеркнул, что россияне вместе с Родиной преодолеют любые испытания и станут только сильнее.

Россия поддержала президента

Президента поддержали как простые граждане, так и политические структуры. К консолидации вокруг российского лидера призвал Совет Федерации, власти всех регионов, Совет безопасности, политики, политологи, лидеры других государств.

В беседе с Лукашенко Путин проинформировал его о ситуации. Аналогичные беседы состоялись с лидерами Казахстана и Узбекистана.

Как отметил Токаев, условием поддержания правопорядка в стране остается конституционный порядок и верховенство закона.

Токаев назвал события в России внутренним делом страны, российский лидер поблагодарил его за поддержку.

Матвиенко полностью поддержала Путина

По словам председателя верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко, в Совете Федерации — полная поддержка президента.

Политик отметила, что сила такой огромной, многонациональной страны, как Россия, — в единстве и исторической нетерпимости к предательству.

Медведев призвал россиян к единству

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев призвал сплотиться вокруг президента для победы как над внешним, так и над внутренним врагом, желающим разорвать Россию.

Он назвал предательство и раскол путем к «вселенской катастрофе» и обещал этого не допустить.

Кадыров призвал к подавлению мятежа

Глав Чечни Рамзан Кадыров заявил, что военнослужащие и сотрудники Росгвардии республики уже выехали в зоны напряженности.

Главы Татарстана и Крыма поддержали тезисы президента

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов указал, что в сложное для страны время надо объединиться. Необходимо противостоять тем, кто несёт угрозу народу.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил уверенность в скорой нормализации обстановки и указал, что в Крыму всё спокойно и введение спецрежима не требуется.

В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Генпрокуратура даст надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы.