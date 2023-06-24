Улан-Удэ, 24 июня, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал бойцов группы «Вагнер» не участвовать в провокациях, направленных против России, и не становиться «проклятием». Об этом он заявил 24 июня в своём Telegram-канале.

Владимир Астапкович/РИА Новости Глава Республики Бурятии Алексей Цыденов

Обращаясь к бойцам ЧВК из Бурятии, он подчеркнул, что вся республика сплотилась ради победы России в спецоперации. Жители региона переживают за всех своих близких — и за военнослужащих ВС России, и за «вагнеровцев». Несколько бойцов ЧВК из Бурятии сейчас лечатся в госпитале имени Бурденко — лучшем в стране.

«Вы лежите в одной палате, и вам помогают одни врачи, что «музыкантам», что мобилизованным, что кадровым военным, потому что мы — один народ, у нас одна Родина и один враг», — заявил Цыденов.

Он добавил, что вся Россия уже услышала бойцов группы «Вагнер». Неясно только, с кем они собираются воевать, кого хотят штурмовать.

«Земляки, останьтесь героями, не становитесь проклятием! Мы сильные только вместе!» — призвал Цыденов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил в своём обращении о попытке военного мятежа с участием группы «Вагнер» и назвал это преступлением и предательством, направленным на раскол страны. Он сравнил ситуацию с событиями 1917 года, за которыми последовали крах государства и гражданская война. Российские власти защитят народ и государственность от любых угроз, подчеркнул он, а организаторы и участники мятежа будут наказаны по закону.