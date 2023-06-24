Москва, 24 июня, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Все железнодорожные вокзалы в России работают в штатном режиме, а поезда, в том числе в юго-западной части страны, следуют по расписанию, сообщили 24 июня в РЖД.

Екатерина Лызлова/РИА Новости Кондуктор возле поезда

«В настоящее время пассажирские поезда на сети РЖД, в том числе в сообщении с Ростовом-на-Дону и Воронежем, следуют по графику. Вокзалы по всей стране работают штатно», — сказано в сообщении в Telegram-канале РЖД.

На железнодорожных объектах принимаются все необходимые меры безопасности для бесперебойной работы транспорта, добавили представители компании.

Ранее представители аэропортов Москвы заявили, что на фоне объявления режима контртеррористической операции в ряде регионов, в том числе в Москве, продолжают работу в обычном режиме. Рейсы осуществляются по расписанию. С аналогичными заявлениями выступили в пресс-службах аэропортов в южной части страны, не закрытых из-за проведения СВО, в частности Сочи и Волгограда.

При этом в ряде регионов было частично перекрыто движение по федеральным трассам. Ограничено движение на всех выездах на трассу М-4 «Дон», расположенных на территории Липецкой области. Жителей Воронежской области власти региона также призвали не пользоваться этой федеральной трассой. В Подмосковье движение по трассе «Дон», а также «Урал» и «Крым», было частично перекрыто.