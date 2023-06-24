На горящей нефтебазе в Воронеже разгерметизировался резервуар с топливом

Воронеж, 24 июня, 2023, 15:13 — ИА Регнум. При пожаре на нефтебазе в Воронеже произошла разгерметизация резервуара с авиационным топливом, сообщил 24 июня губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Губернатор Воронежской области Александр Гусев

«На нефтебазе на улице Димитрова произошла разгерметизация двух резервуаров с нефтепродуктами (авиационное топливо) по 5 тонн каждый», — написал Гусев, добавив, что тушение пожара идёт в штатном режиме. Позже появилось уточнение, что пострадал только один резервуар.

Глава региона отметил, что выход из строя нефтебазы не повлияет на обеспечение топливом в регионе, его запасов достаточно.

Как ранее передавало ИА Регнум, в Воронеже идёт тушение горящего резервуара с топливом на нефтебазе. На месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники. По предварительным данным, жертв в результате ЧП нет.

На опубликованных видеозаписях видно, как над местом происшествия поднимаются густые чёрные клубы дыма.