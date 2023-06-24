Москва, 24 июня, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ уничтожили за сутки 245 украинских военных на донецком направлении. Об этом 24 июня сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что «Южная» группировка войск успешно отразила девять атак противника около населённых пунктов Авдеевка, Артёмовск, Марьинка, Весёлое и Первомайское (ДНР).

«В ходе боевых действий уничтожено более 245 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, семь пикапов, а также гаубицы Д-20 и Д-30», — сказал Конашенков.

Он добавил, что на бахмутовском тактическом направлении скопления живой силы и военной техники 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ поражены ударами авиации и артиллерии. Кроме того, в районе населённых пунктов Северск и Сухая Балка (ДНР) уничтожены два склада боеприпасов 45-й и 109-й бригад ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, Конашенков сообщил, что украинская армия в течение суток продолжала безуспешные попытки наступления на южнодонецком, запорожском, донецком и краснолиманском направлениях.

Группировка войск «Центр» на краснолиманском направлении отразила четыре атаки подразделений ВСУ и ликвидировала более 100 военнослужащих ВСУ. На запорожском и южнодонецком направлениях уничтожены более 170 бойцов ВСУ.