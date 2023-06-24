Ростов-на-Дону, 24 июня, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Хлопок прозвучал возле здания штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону. Об этом 24 июня сообщает Telegram-канал 161. Ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-на-Дону

Громкий звук раздался в районе пересечения Буденновского проспекта и Пушкинской улицы, где находится штаб ЮВО. После хлопка людей, находившихся рядом, настоятельно попросили отойти как можно дальше от штаба. Официальных комментариев по происшествию нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что футбольный клуб «Ростов» призвал бойцов ЧВК «Вагнер» не допустить кровопролития.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что обращается к гражданам России, к военным и силовым ведомствам, а также к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооружённого мятежа. Он отметил, что его обращение направлено к гражданам России, к личному составу Вооружённых сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сражаются на боевых позициях и отбивают атаки противника.

Глава государства подчеркнул, что Россия ведёт тяжелейшую борьбу за своё будущее, а действия, которые раскалывают единство, являются отступничеством от народа и ударом в спину стране. Он заявил, что мятежники и все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов 24 июня доложил Владимиру Путину о возбуждении уголовного дела в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о попытке организации вооружённого мятежа.