Москва, 24 июня, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Роскомнадзор объявил о возможном ограничении работы интернет-ресурсов в районах, где введён режим контртеррористической операции (КТО).

Иван Шилов ИА REGNUM Роскомнадзор

«В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов», — сообщили РИА Новости в ведомстве.

Как ранее передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 24 июня обратился к гражданам России, правоохранителям и военным, в том числе участвующим в спецоперации, в связи с призывами к совершению в стране вооружённого мятежа. Он заявил, что мятежники и все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание.

Президент призвал тех, кого пытаются втянуть в мятеж, прекратить участие в преступных действиях и заявил, что не допустит повторения событий 1917 года в России.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все массовые мероприятия в столице отменяются. В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введён режим контртеррористической операции.

Глава столицы призвал доверять только официальным источникам информации. По его словам, появляются сообщения о том, что движение на въездах и выездах перекрыто. Эта информация не соответствует действительности. Из-за усиления мер безопасности и дополнительных проверок движение может быть затруднено.