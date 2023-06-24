Москва, 24 июня, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Московская федерация футбола на своём официальном сайте сообщила об отмене всех футбольных матчей в столице России из-за введения режима контртеррористической операции (КТО).

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«В связи с распоряжением мэра в городе отменены массовые мероприятия. Все соревнования под эгидой Московской федерации футбола отменены до особого распоряжения», — гласит заявление организации.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все массовые мероприятия в столице отменяются. В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введён режим контртеррористической операции.

Глава столицы призывал доверять только официальным источникам информации. По его словам, появляются сообщения о том, что движение на въездах и выездах перекрыто. Эта информация не соответствует действительности. Из-за усиления мер безопасности и дополнительных проверок движение может быть затруднено.