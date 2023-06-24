Москва, 24 июня, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Группировка войск «Центр» на краснолиманском направлении отразила четыре атаки подразделений ВСУ в Серебрянском лесничестве. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия РФ

По её информации, около населённых пунктов Невское ЛНР и Торское ДНР авиация нанесла поражение подразделениям 66-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.

Отмечается, что около населённых пунктов Торское, Ямполовка ДНР и Червоная Диброва ЛНР была пресечена деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательных групп.

Уточняется, что за минувшие 24 часа на этом направлении было ликвидировано более 100 военнослужащих ВСУ, также была уничтожена гаубица Д-30, боевая машина пехоты, три пикапа, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Акация».

Как передавало ИА Регнум, ранее на краснолиманском направлении в ДНР экипажи тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» группировки войск «Центр» с помощью термобарических боеприпасов уничтожили шесть опорных пунктов украинских военных, две гаубицы Д-30, четыре расчета 120-мм миномёта, пять боевых бронированных машин. Экипажи самолётов Су-34 нанесли бомбовый удар по трём украинским опорным пунктам, месту временной дислокации в районах населённых пунктов Петровское и Терны.

22 июня на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские военные пресекли деятельность трёх диверсионных групп противника в районе города Кременная на краснолиманском направлении. В районах населённых пунктов Ямполовка, Червоная Диброва и в Серебрянском лесничестве пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп, уточнил Конашенков.