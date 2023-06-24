Москва, 24 июня, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили свыше 170 украинских солдат на запорожском и южнодонецком направлениях за сутки. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 24 июня на брифинге.

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«Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 170 украинских военнослужащих, три танка, три боевые машины пехоты, 12 боевых бронированных машин и три автомобиля», — сказал Конашенков.

Он добавил, что противник потерял боевую машину РСЗО «Град», самоходную артиллерийскую установку «Cezar» производства Франции, артиллерийскую систему М777 производства США, две гаубицы «Мста-Б» и одну Д-20.

По данным Минобороны, ВСУ на этих направлениях продолжали безуспешные попытки наступательных действий. Так, три атаки были предприняты в районе Времевского выступа на границе Запорожской области и ДНР у населённых пунктов Макаровка, Новосёлка и Левадное. Эти атаки успешно отражены российскими военными.

Кроме того, на южнодонецком направлении поражены резервы противника, выдвигавшиеся у Новополя (ДНР) и Новодаровки (Запорожская область). Бойцы ВС РФ уничтожили два украинских танка и шесть боевых бронированных машин.

На запорожском направлении российские войска отразили атаку подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Яблоково. Скопления живой силы и техники противника поражены у Преображенки и Новоданиловки. Склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ уничтожен у населённого пункта Малые Щербаки.

Как сообщало ИА Регнум, за минувшие сутки два хранилища топлива для военной техники ВСУ уничтожены российскими войсками под Днепропетровском.