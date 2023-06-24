Москва, 24 июня, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Украинская армия в течение суток продолжала безуспешные попытки наступления на четырёх направлениях. Об этом 24 июня сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В течение суток ВСУ продолжали безуспешные попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском, донецком и краснолиманском направлениях», — сказал Конашенков.

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