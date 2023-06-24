Донецк, 24 июня, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Бойцы ВС России продолжают продвигаться вперёд в зоне проведения специальной военной операции в ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном 24 июня в Telegram-канале.

Павел Бедняков/РИА Новости Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

Он отметил, что российские бойцы по всей линии соприкосновения на направлении ДНР на своих местах отражают атаки противника и продолжают продвигаться вперёд, где есть такая возможность.

Пушилин заявил, что ДНР поддерживает президента России Владимира Путина в условиях попытки военного мятежа, предпринятого основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Сейчас единственное верное решение для достижения всеобъемлющей и такой нужной победы — это сплочение вокруг верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина, подчеркнул врио главы ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил в своём обращении о попытке военного мятежа, которая является преступлением и предательством, направленном на раскол страны. Он сравнил её с событиями 1917 года, за которыми последовали крах государства и гражданская война. Российские власти защитят народ и государственность от любых угроз, подчеркнул он, а организаторы и участники мятежа будут наказаны по закону.