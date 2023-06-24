Москва, 24 июня, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в рамках проведения специальной военной операции в ночь на 24 июня нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по центрам радиотехнической разведки и авиатехнике на аэродромах ВСУ, сообщили в Министерстве обороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа расчетов РСЗО «Торнадо-С» в зоне СВО

«Сегодня ночью Воздушно-космическим силами России нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах «Канатово» в Кировоградской области, а также «Днепр», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале Минобороны.

Все назначенные объекты были поражены, добавили в ведомстве.

Также в Минобороны 24 июня сообщили об уничтожении склада с крылатыми ракетами франко-британского производства «Storm Shadow» в районе Староконстантинова в Хмельницкой области. В ведомстве подчеркнули, что это было сделано «в ответ на удар по автомобильному мосту через Чонгарский пролив».

Мост был атакован ВСУ в 4 часа утра 22 июня. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что с военной точки зрения этот обстрел ВСУ, как и многие другие, был совершенно бессмысленным, и пообещал, что российская армия даст самый серьёзный ответ.

Также в Минобороны сообщили, что в минувшие сутки ВСУ продолжали безуспешные попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском, донецком и краснолиманском направлениях. Общие потери противника на этих направлениях за сутки превысили 500 человек.