Москва, 24 июня, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Жителям и гостям Москвы следует доверять только официальным источникам информации. Въезд и выезд из столицы не ограничены, сообщил мэр города Сергей Собянин 24 июня в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

По его словам, появляются сообщения о том, что движение на въездах и выездах перекрыто. Эта информация не соответствует действительности. Из-за усиления мер безопасности и дополнительных проверок движение может быть затруднено.

«Никаких ограничений на въезд и выезд из города нет. Прошу вас доверять только официальным источникам», — написал Собянин.

Он призвал москвичей сохранять спокойствие и помнить о том, что сила общества — в его единстве и консолидации, как ранее заявил президент Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Собянин объявил об отмене запланированных массовых мероприятий в связи с введением в Москве режима контртеррористической операции, а также о дополнительном контроле на дорогах.