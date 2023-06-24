Владимир, 24 июня, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Обстановка во Владимирской области спокойная, но все правоохранительные структуры и все службы переведены на особый режим работы, заявил 24 июня глава региона Александр Авдеев.

Сергей Петров/NEWS.ru/TACC Сотрудник правоохранительных органов

В обращении к жителям области, опубликованном в его официальном Telegram-канале, губернатор призвал в сложившейся ситуации сохранять спокойствие и поддержать президента страны.

«Я прошу вас сохранять спокойствие: всё находится под контролем. Те, кто выбирает сейчас путь, допустим, на юг, просьба: соотнестись с тем, что дороги могут быть блокированы или временно закрыты. Выбирайте объездные пути. Ещё раз подчеркну: обстановка в области спокойная, всё под контролем», — сказал Авдеев.

Он также сообщил, что часть массовых мероприятий, которые должны были состояться во Владимирской области вечером 24 июня, будут, вероятно, отменены.

Ранее к жителям обратились и некоторые другие главы российских регионов. В частности, губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей не покидать дома и сохранять спокойствие. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о проведении антитеррористических мероприятий в столице и призвал жителей отнестись к этому с пониманием. В ряде регионов были отменены массовые мероприятия.

Как сообщалось ранее, 24 июня в своём обращении к нации президент России Владимир Путин заявил, что произошла попытка совершения вооружённого мятежа. Такие действия раскалывают страну и народ и являются ударом в спину, отметил глава государства.

Власти не дадут повториться сценарию 1917 года и не допустят раскола в стране, сказал президент. Мятежники понесут неминуемое и заслуженное наказание, а Россия, преодолев эти испытания, выйдет из них ещё более сильной, добавил Владимир Путин.