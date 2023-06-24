Липецк, 24 июня, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Движение на всех выездах на трассу М-4 «Дон», расположенных на территории Липецкой области, ограничено. Об этом сообщила 24 июня пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

«В настоящий момент ограничено движение через все въезды на трассу М4, расположенные на территории Липецкой области», — указано в сообщении.

Съезд с федеральной трассы разрешён. Водителям рекомендовано заранее выбирать пути объезда.

Как сообщало ИА Регнум, ранее власти Липецкой области усилили меры безопасности в регионе в связи с событиями вокруг ЧВК «Вагнер», в частности отменили все массовые мероприятия. Жителей призвали отказаться от поездок в южном направлении. Позднее было принято решение перекрыть движение на трассе М4 «Дон» на границе с Воронежской областью, это привело к крупному затору.