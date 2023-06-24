Москва, 24 июня, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Всероссийский школьный выпускной бал, который должен был состояться 24 июня на территории Московского Кремля, отменяется, сообщила пресс-служба Государственного Кремлёвского дворца.

Артем Геодакян/ТАСС Сотрудники полиции на Красной площади

«Дирекция Государственного Кремлёвского дворца приносит свои глубочайшие извинения всем выпускникам, их родителям и педагогам, которые с трепетом готовились к сегодняшнему дню», — сказано в релизе.

В пресс-службе уточнили, что в ближайшее время все школы — участники Всероссийского выпускного будут индивидуально проинформированы об отмене мероприятия. Представителям школ разъяснят дальнейшие организационные вопросы.

Также подчеркивается, что стоимость всех билетов будет возвращена.

Ранее сообщалось об отмене общегородского выпускного в Парке Горького в Москве. Столичный департамент образования и науки перенёс мероприятие на неделю.

На территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введён режим контртеррористической операции. Мэр столицы Сергей Собянин 24 июня заявил, что в связи с КТО массовые все мероприятия в Москве отменены. Городские службы работают в полном объёме, передвижения по городу не затруднены, отметил он.

В столице России под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры. Офицеры специального подразделения Росгвардии были подняты в ночь на 24 июня по тревоге, так же как и сотрудники полиции.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин обратился к гражданам, правоохранителям и военным, в том числе участвующим в СВО, в связи с призывами к совершению в стране вооружённого мятежа.

Путин подчеркнул, что действия, раскалывающие единство России в условиях спецоперации — это удар в спину стране и народу, это отступничество от своего народа, от сражающихся на фронте боевых товарищей. Президент призвал тех, кого пытаются втянуть в мятеж, прекратить участие в преступных действиях.