Москва, 24 июня, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Главное, что нужно сейчас сделать для победы над внешним и внутренним врагом России, — сплотиться вокруг президента, Верховного главнокомандующего, заявил 24 июня заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Екатерина Штукина/РИА Новости Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

«Сейчас самое главное для победы над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину, для спасения нашего государства — сплотиться вокруг президента, Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами страны. Раскол и предательство — путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе. Мы её не допустим. Враг будет разбит! Победа будет за нами!» — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Ранее с комментариями к ситуации выступили спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко. Володин напомнил, что все беды страны всегда были вызваны расколом, и призвал к консолидации сил и поддержке президента. Матвиенко отметила, что в текущей ситуации важна ответственная и консолидированная позиция всего общества, жителей и руководства всех без исключения регионов страны.

Как сообщалось ранее, 24 июня в своём обращении к нации президент России Владимир Путин заявил, что происходит попытка совершения вооружённого мятежа. Эти действия раскалывают страну и народ и являются ударом в спину, отметил глава государства.

Власти не дадут повториться сценарию 1917 года и не допустят раскола в России, сказал президент. Мятежники понесут неминуемое наказание, а Россия преодолеет эти испытания и выйдет из них ещё более сильной, добавил Владимир Путин.

Утром 24 июня в ряде регионов России, в том числе в Москве и Московской области, был введён режим контртеррористической операции. В национальном антитеррористическом комитете заявили, что режим КТО введён для пресечения возможных терактов в этих регионах.