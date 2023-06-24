Владивосток, 24 июня, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Не совершать преступных действий и вернуться в места дислокации призвал бойцов из Приморского края, служащих в ЧВК «Вагнер», губернатор региона Олег Кожемяко. Он опубликовал видеообращение 24 июня в своём Telegram-канале.

Владимир Федоренко РИА Новости Губернатор Приморского края Олег Кожемяко

«Я прошу и обращаюсь к бойцам ЧВК «Вагнер», к нашим приморцам, которые сейчас служат в этих отрядах — одумайтесь. Не совершайте те преступные действия, за которые вам придётся раскаиваться», — сказал Кожемяко.

Он призвал бойцов не идти на поводу командиров, которые сделали этот отчаянный шаг, и возвращаться в свои части и места дислокации.

Кожемяко добавил, что ЧВК «Вагнер» подняла внутренний мятеж, который является ударом в спину. Он отметил, что сейчас нужна консолидация всех сил и средств для борьбы с врагом в ходе специальной военной операции.

Как ранее сообщало ИА Регнум, глава Северной Осетии Сергей Меняйло призвал бойцов из республики, служащих в ЧВК «Вагнер», не подчиняться преступным приказам Евгения Пригожина.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов доложил президенту России Владимиру Путину о возбуждении уголовного дела в отношении Пригожина о попытке организации вооружённого мятежа.

Путин обратился к гражданам России, правоохранителям и военным, в том числе участвующим в спецоперации, в связи с призывами к совершению в стране вооружённого мятежа. Он заявил, что мятежники и все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание.