Москва, 24 июня, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин в телефонном разговоре проинформировал своих коллег из Белоруссии, Узбекистана и Казахстана о ситуации в России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 24 июня журналистам.

Михаил Метцель/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин общается по телефону

«Президент проинформировал своих собеседников о ситуации», — заявил представитель Кремля.

Он уточнил, что Путин беседовал с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Министерстве обороны России заявили об информационной провокации: в Сети от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина появились сообщения о нанесении ВС РФ удара по «тыловым лагерям» компании. По данным Минобороны, киевский режим воспользовался этой ситуацией, чтобы подготовить наступление. ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу. Президент Путин выступил с обращением, в котором заявил о попытке нанести России удар в спину и спровоцировать раскол, братоубийство и капитуляцию в условиях тяжелейшей борьбы с противником.