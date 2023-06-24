Москва, 24 июня, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Граждане России должны не поддаваться манипуляциям и сплотиться вокруг своего президента Владимира Путина в условиях, когда внешний враг ликует из-за внутреннего предательства. Об этом руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова заявила в видеообращении, опубликованном 24 июня в Сети.

Кадр из видео Руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова

Она прокомментировала ситуацию вокруг провокационных действий основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, в отношении которого ФСБ возбудила уголовное дело о попытке вооружённого мятежа.

«У нас сегодня здесь — сплочённость. У семей, у матерей, у жён. Мы делаем всё в тылу, приближая нашу победу», — подчеркнула Белехова.

По её словам, в комитете есть матери и жёны участников СВО: кадровых военных, мобилизованных, контрактников, добровольцев, вагнеровцев. У одной из женщин один из сыновей несёт службу в рядах ВС РФ, другой — в ЧВК «Вагнер».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815269" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Комитет семей воинов Отечества призвал сплотиться вокруг президента Путина

Все бойцы защищают на передовой свою страну, семьи, народ, не делают ни шагу назад, чётко понимают, что кого защищают и от кого. Но сегодня есть враг не только внешний, но и внутренний. Внешние враги ликуют оттого, что есть внутренние враги — предатели, добавила Белехова.

«Поэтому очень важно сплотиться, не поддаваться сегодня на манипуляции и сплотиться вокруг нашей страны, нашего президента», — заявила руководитель комитета.

Как сообщало ИА Регнум, ранее к бойцам ЧВК «Вагнер», принявших участие в попытке вооружённого мятежа, обратилось Министерство обороны России. Им гарантировали безопасность в случае прекращения участия в преступных действиях. Так уже поступили бойцы из нескольких отрядов, добавили в Минобороны.

Президент России Владимир Путин в своём обращении 24 июня заявил, что попытка мятежа — тяжкое деяние, преступная авантюра, предательство и измена, удар в спину своей стране и народу. Он подчеркнул, что все сознательные участники понесут неминуемое наказание перед законом и народом. Те же, кого втянули обманом или угрозами, должны прекратить участие в преступлении.