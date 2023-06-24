Владикавказ, 24 июня, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Не подчиняться преступным приказам Евгения Пригожина призвал бойцов из Северной Осетии, служащих в ЧВК «Вагнер», глава республики Сергей Меняйло. Об этом 24 июня он написал в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Меняйло

«Призываю наших земляков, несущих службу в рядах ЧВК, не подчиняться преступным приказам Пригожина!» — написал он.

Меняйло назвал действия Пригожина преступлением против собственной страны и народа России. Он подчеркнул, что глава ЧВК настолько заигрался и поверил в свои силы, что решил рвануть страну изнутри.

По его словам, Пригожин, прикрываясь патриотическими лозунгами, пытается ввергнуть Россию в братоубийственную гражданскую войну, что является предательством интересов Родины.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 24 июня генеральный прокурор РФ Игорь Краснов доложил президенту России Владимиру Путину о возбуждении уголовного дела в отношении Пригожина о попытке организации вооружённого мятежа.

Путин обратился к гражданам России, правоохранителям и военным, в том числе участвующим в спецоперации, в связи с призывами к совершению в стране вооружённого мятежа. Он заявил, что мятежники и все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание.