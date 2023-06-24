Воронеж, 24 июня, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Губернатор Воронежской области Александр Гусев опроверг сведения о якобы продвижении колонн военной техники по территории региона. Об этом он написал 24 июня в своём Telegram-канале.

Глава региона обратил внимание на то, что в настоящее время в социальных сетях публикуется много недостоверной информации о якобы продвижении колонн военной техники по территории Воронежской области.

Он напомнил, что за распространение такой информации законодательством России предусмотрена ответственность, на все подобные случаи отреагируют областные прокуратура и Роскомнадзор.

Гусев высказал уверенность в то, что жители Воронежской области не поддадутся на провокации тех, кто заинтересован в дестабилизации ситуации в России и регионе. Он попросил следить за всей информацией, которая публикуется только в официальных источниках.

Как передавало ИА Регнум, национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве, Московской и Воронежской областях. В этих регионах режим контртеррористической операции введён впервые. В Ростовской, Воронежской, Липецкой областях усилены меры безопасности.

Власти Воронежской области отменили все массовые мероприятия. Гусев сообщил, что ситуация в регионе стабильная, все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Воронежцам следует сохранять выдержку и спокойствие, власти продолжат информировать об обстановке и принимаемых решениях.