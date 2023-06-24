Херсон, 24 июня, 2023, 11:25 — ИА Регнум. В Херсонской области оперативная ситуация на фронте стабильная и контролируемая. Об этом 24 июня сообщает администрация региона.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По информации штаба группировки войск «Днепр» и штаба территориальной обороны Херсонской области, ситуация на фронте стабильная и находится под контролем Вооружённых сил РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что не было зафиксировано попыток наступления со стороны украинских боевиков. Также там добавили, что в Херсонской области усилены меры безопасности, включая силы противовоздушной обороны.

Кроме того, сообщается, что за сутки соединения группировки «Днепр» нанесли огневые поражения по местам дислокации живой силы и техники ВСУ на херсонском и каховском направлениях, а также в районе островной зоны.

Ка сообщало ИА Регнум, в ночь на 24июня на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Также сирены звучали и в подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской и Херсонской областей.