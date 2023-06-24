Тверь, 24 июня, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Об отмене массовых мероприятий в Тверской области сообщил сегодня, 24 июня, губернатор региона Игорь Руденя в обращении к землякам.

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя

«Тверская область полностью поддерживает президента Российской Федерации, верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Владимира Владимировича Путина, который обратился к россиянам с призывом отбросить все распри в этот сложный период, когда решается будущее нашей страны и нашего народа, обеспечить единство и консолидацию нашего общества в борьбе за суверенитет и независимость России. Ситуация в регионе находится под контролем, обстановка спокойная. Государственные и правоохранительные органы, весь силовой блок находятся на рабочих местах. Все массовые мероприятия в нашем регионе отменены», — сказано в обращении от главы региона.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, Игорь Руденя отметил, что безопасность на территории Тверской области полностью обеспечена, движение по основным магистралям осуществляется в штатном режиме.