Москва, 24 июня, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Власти Тверской области отменили все массовые мероприятия регионе, которые были запланированы на выходные дни 24 и 25 июня. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Решением губернатора Тверской области Игоря Рудени в Тверской области отменены все массовые мероприятия на выходные дни», — сообщила пресс-служба.

Отмечается, что в связи со сложившейся обстановкой приняты меры к обеспечению безопасности граждан и объектов.

Уточняется, что глава региона контролирует ситуацию. Движение на автодорогах осуществляется в штатном режиме.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня мэр Сергей Собянин заявил, что в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. В Москве под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры. Офицеры специального подразделения Росгвардии были подняты в ночь на 24 июня по тревоге, так же как и сотрудники полиции.

Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве, Московской и Воронежской областях.

В некоторых регионах России отменили массовые мероприятия, которые были запланированы на 24 и 25 июня.