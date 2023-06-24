Москва, 24 июня, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Будут предприняты действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Об этом 24 июня заявил президент России Владимир Путин.

Михаил Метцель/РАИ Новости Президент РФ Владимир Путин

Он отметил, что Вооружённые силы и другие государственные органы получили необходимые приказы по нейтрализации мятежа. Кроме того, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области и других регионах.

«Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остаётся сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что мятежники и все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание. По его словам, действия по защите Отечества от такой угрозы будут жёсткими.

Президент призвал тех, кого пытаются втянуть в мятеж, прекратить участие в преступных действиях и заявил, что не допустит повторения событий 1917 года в России.

Он отметил, что обращается к гражданам России, к военным и силовым ведомствам, а также к тем, кого толкнули на путь вооружённого мятежа. Глава государства подчеркнул, что Россия ведёт тяжелейшую борьбу за своё будущее, а действия, которые раскалывают единство, являются отступничеством от народа и ударом в спину стране.