Москва, 24 июня, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Тех, кого пытаются втянуть в мятеж, призвал прекратить участие в преступных действиях 24 июня президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор — прекратить участие в преступных действиях», — сказал Путин.

Он добавил, что те, кто организовал и готовил военный мятеж и поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это.

Глава государства заявил, что как президент, Верховный главнокомандующий и гражданин России сделает всё, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что мятежники и все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание. По его словам, действия по защите Отечества от такой угрозы будут жёсткими.

Он отметил, что обращается к гражданам России, к военным и силовым ведомствам, а также к тем, кого толкнули на путь вооружённого мятежа. Глава государства подчеркнул, что Россия ведёт тяжелейшую борьбу за своё будущее, а действия, которые раскалывают единство, являются отступничеством от народа и ударом в спину стране.