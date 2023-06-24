Липецк, 24 июня, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Власти Липецкой области приняли решение отменить все массовые мероприятия в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Липецкой области в Telegram-канале.

«На оперативном штабе принято решение отменить все массовые мероприятия в Липецкой области», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поручил усилить в регионе меры безопасности. Жителям рекомендовано отказаться от поездок в южном направлении, в частности, в Воронежскую область. Губернатор призвал людей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Артамонов также заявил, что в результате ограничения движения на федеральной трассе М-4 «Дон» на границе Липецкой и Воронежской областей образовался затор. К 06:00 мск пробка сократилась с трёх км до одного.

В Воронежской области также были отменены все ближайшие массовые мероприятия.