Мелитополь, 24 июня, 2023, 09:09 — ИА Регнум. На запорожском участке фронта наёмники, не принимая участия в штурмах, на убой посылают украинцев. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«Если говорить о линии боевого соприкосновения, сейчас кидают на убой именно граждан Украины, а не иностранный легион. Да, они физически присутствуют в городе Запорожье и в Днепропетровске, но в атаку они не идут сейчас», — приводит ТАСС его слова.

Рогов обратил внимание на то, что в настоящий момент наёмниками не жертвуют, их либо экономят, либо они сами не хотят погибать.

По его словам, участие в штурмах принимают по большей части именно мобилизованные, многие из которых не желают воевать. Именно поэтому они ищут возможность перейти на мирную сторону, пояснил собеседник.

Рогов пояснил, что мобилизованным мешают заградительные отряды, которые расположены на второй линии обороны, состоящие из боевиков националистических формирований.