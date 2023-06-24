Москва, 24 июня, 2023, 08:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выступит с обращением в ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Действительно, в ближайшее время Путин выступит с обращением», — сказал представитель Кремля ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня генеральный прокурор России Игорь Краснов доложил Владимиру Путину о возбуждении уголовного дела в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о попытке организации вооружённого мятежа.

Генерал армии Сергей Суровикин записал обращение к бойцам ЧВК «Вагнер», в котором призвал остановиться, не действовать в пользу противника и подчиниться воле и приказу главы государства.

В Москве и Московской области, а также в Ростовской, Липецкой и Воронежской областях в связи с ситуацией вокруг ЧВК введены дополнительные меры безопасности.