Москва, 24 июня, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Обстановка в Санкт-Петербурге остаётся спокойной, власти контролируют её в рамках усиленных мер безопасности. Об этом петербургский губернатор Александр Беглов сообщил 24 июня в Telegram-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

Он отметил, что постоянно находится на связи с руководителями силовых структур города. В Петербурге в соответствии с указом президента от 19 октября 2022 года продолжают действовать меры безопасности — уровень базовой готовности.

«Обстановка в городе спокойная и контролируемая», — написал Беглов.

На жизнь города не влияют законные действия правоохранительных органов, в том числе в здании «ЧВК Вагнер Центр», добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, здание «ЧВК Вагнер Центр» на Золотой улице в Петербурге оцепили силовики, вокруг здания много спецтранспорта.

Уголовное дело по статье 279 УК РФ по факту организации вооружённого мятежа ранее возбуждено в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В Минобороны России заявили об информационной провокации со стороны ЧВК «Вагнер» в виде сообщений и видеокадров о якобы нанесении военными удара по тыловым частям вагнеровцев.