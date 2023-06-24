Москва, 24 июня, 2023, 08:27 — ИА Регнум. В мире продолжают регистрировать новые вспышки лихорадки Эбола, поэтому сотрудники Роспотребнадзора внимательно следят за данной инфекцией. Россия на сегодняшний день надёжно защищена, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Government.ru Анна Попова

«Мы продолжаем внимательно следить за этой инфекцией. Россия на сегодняшний день надёжно от нее защищена», — приводит РИА Новости её слова.

Попова обратила внимание на то, что новые вспышки лихорадки Эбола продолжают происходить. Так, в 2022 году были зафиксированы две вспышки в Демократической Республике Конго, ещё одна — в Уганде.

Глава Роспотребнадзора отметила, что в марте 2023 года вспышка лихорадки Эбола была зарегистрирована на ранее не эндемичной территории Объединенной Республики Танзания — с высоким коэффициентом летальности.

Как передавало ИА Регнум, правительство Танзании направило группу экспертов в области здравоохранения в северо-западную область Кагера, расположенную на границе с Угандой, для изучения инфекционного заболевания, унёсшего жизни пяти человек. Сообщается, что неизвестное заболевание было обнаружено у семи человек. У них зафиксированы такие симптомы, как лихорадка, рвота, кровотечение и почечная недостаточность. Власти призвали общественность сохранять спокойствие, а также соблюдать меры предосторожности.

В прошлом году в Танзании выявили вспышку лептоспироза или «крысиной лихорадки», которая унесла жизни трёх человек.

Жителей РФ предупредили о риске заражения вирусом Зика при загранпоездках. Главным способом для профилактики лихорадки Зика является защита от укусов комаров, снизить риск заражения можно следующими способами: ношение закрывающей тело одежды, использование репеллентов и установка противомоскитных сеток и экранов в местах пребывания.