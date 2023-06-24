Посольство Казахстана призвало сограждан не посещать некоторые субъекты РФ
Посольство Казахстана попросило сограждан не посещать регионы РФ у границы с Украиной
Москва, 24 июня, 2023, 08:24 — ИА Регнум. Посольство Казахстана в Москве обратилось к согражданам с просьбой не посещать приграничные с Украиной регионы России. Об этом сообщается в заявлении дипломатического представительства, размещенном на сайте посольства.
«Вниманию граждан Казахстана. В связи с имеющимися угрозами безопасности в приграничных с Украиной регионах России просим воздержаться от их посещения», — говорится в сообщении.
Кроме этого, всех граждан Казахстана, которые находятся на территории России (особенно в приграничных с Украиной регионах) настоятельно попросили встать на консульский учёт в посольстве Казахстана в России.
Отмечается, что в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств гражданам Казахстана будет оказана вся необходимая поддержка и помощь.
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