Кемерово, 24 июня, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Двое из семи подростков, пострадавших во время пожара в квартире жилого дома в Кемерово, находятся в тяжёлом состоянии. Об этом РИА Новости сообщили в региональном центре медицины катастроф.

76.mchs.gov.ru Пожар

Пожар произошел в многоквартирном доме в Кемерово 23 июня. Пострадали семь подростков, их доставили в состоянии средней степени тяжести в больницу.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём. Возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В тяжёлом состоянии находятся мальчик и девочка 14 лет.

Остальные дети — в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщало ИА Регнум, следователи возбудили уголовное дело после гибели семи человек при пожаре в частном доме в Татарстане, следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств гибели людей, продолжаются.

Пожар в частном доме в Татарстане вспыхнул 18 июня. В результате семь человек, в том числе четверо детей, погибли.