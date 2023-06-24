Курск, 24 июня, 2023, 07:53 — ИА Регнум. Системы ПВО России сбили украинский беспилотный летательный аппарат в небе над Курском.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Ночью 24 июня над Курском работали системы противовоздушной обороны и зафиксировали со стороны ВСУ беспилотник.

«Атака была успешно отражена, пострадавших и повреждений нет», — написал губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в Курской области с 22 июня запретили массовые публичные мероприятия в целях усиления охраны общественного порядка. Исключение составят мероприятия, которые посвящены государственным праздникам, дням воинской славы, а также памятным датам.

В ночь на пятницу, 23 июня, в Курске российской системой ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат.