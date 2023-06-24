Воронеж, 24 июня, 2023, 07:50 — ИА Регнум. Воздержаться от передвижения по трассе М-4 «Дон», а также дорогам регионального и местного значения рекомендовал жителям 24 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Bychkov Denis Воронеж

«С пониманием отнеситесь к дополнительным ограничениям, которые мы при необходимости будем вводить — запрет на проведение массовых мероприятий, дополнительные меры по досмотру автомобилей и другие», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор Воронежской области отметил, что проводит постоянные совещания с силовыми ведомствами по оперативной обстановке на территории региона, принимаются все необходимые меры для безопасности населения.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня правительство Воронежской области распространило информацию о движении колонны военной техники по федеральной автомобильной дороге М-4 «Дон».

Об усилении мер безопасности заявили также власти Ростовской, Липецкой, Воронежской областей. Жителей указанных территорий просят без особой необходимости не выходить на улицу.

Принимаемые меры связаны с попыткой вооружённого мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.