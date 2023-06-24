Ростов-на-Дону, 24 июня, 2023, 07:28 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону временно меняется схема движения городского транспорта, сообщил 24 июня глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

ИА REGNUM Ростов-на-Дону

«В связи со сложившейся ситуацией временно будет изменена схема движения городского транспорта. Информация об изменении маршрутов транспорта будет размещена на сайте администрации», — написал он в своём Telegram-канале.

Логвиненко заверил, что власти принимают все необходимые для обеспечения жизнедеятельности города меры.

Временные ограничения в работе пригородного транспорта на таганрогском и северном направлениях из Ростова-на-Дону подтвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Пригородный железнодорожный транспорт работает штатно, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал население без особой необходимости не выезжать в центр Ростова-на-Дону и по возможности не покидать свои дома. Также он поручил городской администрации и службам жизнеобеспечения принимать все меры для сохранения стабильного функционирования систем Ростова-на-Дону.

Распространяемые в Сети сообщения о введении в Ростовской области комендантского часа не соответствует действительности, сообщили в ГУ МЧС России по региону.