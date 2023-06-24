Москва, 24 июня, 2023, 07:22 — ИА Регнум. В Московской области усилены меры безопасности, ситуацию контролируют правоохранители и силовики.

Government.ru Подмосковье

Губернатор области Андрей Воробьев призвал жителей сохранять спокойствие, воздержаться от поездок на юге Московской области и заверил, что проводятся антитеррористические мероприятия.

«Возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении. Прошу не выезжать по возможности за пределы региона», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Принимаемые меры связаны с попыткой вооружённого мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности, сообщил 24 июня мэр Сергей Собянин.

В Москве под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры. Офицеры специального подразделения Росгвардии были подняты в ночь на 24 июня по тревоге, так же как и сотрудники полиции.