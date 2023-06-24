Липецк, 24 июня, 2023, 07:11 — ИА Регнум. В результате ограничения движения на федеральной трассе М-4 «Дон» на границе Липецкой и Воронежской областей образовался затор. К 06:00 мск пробка сократилась с трёх км до одного, сообщил 24 июня губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

ИА REGNUM Автомобильная пробка

По его словам, на трассе работу координируют сотрудники МЧС и полиции.

В Хлевенском районе Липецкой области развернули оперативный штаб, организован подвоз воды и питания к месту перекрытия. Водителей транспортных средств заранее предупреждают об ограничении движения и просят покинуть трассу, добавил Артамонов.

Как сообщало ИА Регнум, в Липецкой области усилены меры безопасности. Особое внимание, по словам губернатора Игоря Артамонова, будет уделено объектам критической инфраструктуры. Жителям региона рекомендовали отказаться от поездок в южном направлении, в частности в Воронежскую область.

На автомобильной дороге М-4 «Дон» движется колонна военной техники, заявили 24 июня в правительстве Воронежской области. Автомобилистов временно попросили ограничиться от использования транспортных средств.