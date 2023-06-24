Москва, 24 июня, 2023, 07:07 — ИА Регнум. В Минобороны России заявили, что киевский режим воспользовался провокационными заявлениями и действиями основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по дезорганизации обстановки и начал готовиться к наступлению в зоне спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По информации военных, на бахмутовском тактическом направлении сосредотачиваются на исходных рубежах для наступления на российские позиции подразделения 35-й бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

«Военнослужащие Южной группировки войск ударами авиации и артиллерии дают отпор противнику», — заверили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, в Министерстве обороны России заявили, что распространяемые в соцсетях от имени Пригожина сообщения о якобы имевшем место ударе ВС России по лагерям ЧВК являются информационной провокацией. Комментируя ситуацию, в эфире Первого канала назвали постановкой распространённые в соцсетях видеокадры о последствиях якобы удара по лагерю частной военной компании «Вагнер».

Представители Национального антитеррористического комитета сообщили, что утверждения, распространяемые от имени Пригожина, не имеют под собой никаких оснований.