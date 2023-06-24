Ростов-на-Дону, 24 июня, 2023, 06:57 — ИА Регнум. Сохранять функционирование всех городских систем в Ростове-на-Дону поручил губернатор области Василий Голубев. В своём Telegram-канале он написал, что держит ситуацию в столице региона на личном контроле.

Rostov-gorod.info Ростов-на-Дону

Голубев сообщил, что поручил городской администрации и службам жизнеобеспечения принимать все меры для сохранения стабильного функционирования систем Ростова-на-Дону.

Глава региона в очередной раз призвал жителей не покидать дома и воздержаться от посещения центральной части города.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности.

Об усилении мер безопасности заявили также в Ростовской, Липецкой, Воронежской областях.

Следственным управлением ФСБ РФ после распространённых в Сети заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина 23 июня на законных основаниях, обоснованно возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа. Об этом заявили в Генпрокуратуре.