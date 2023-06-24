Авдеевка, Украина, 24 июня, 2023, 07:03 — ИА Регнум. Танкисты ВС России группировки «Юг» уничтожили цели ВСУ в зоне проведения спецоперации на авдеевском направлении, сообщил РИА Новости офицер первого армейского корпуса первой славянской бригады с позывным Белый.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Благодаря чётким слаженным действиям, танковый экипаж с ювелирной точностью поразил позицию противника на авдеевском направлении. Удар пришёлся практически точно по боевику киевского режима», — сказал военный.

По его словам, попадание в танк зафиксировал беспилотник. В результате огневого удара танкисты поразили наблюдательный пункт ВСУ вместе с боевиками.

Как сообщало ИА Регнум, ранее действия Южной группировки войск на донецком направлении сорвали мероприятия по доукомплектованию украинских подразделений. Колонна ВСУ была выявлена в районе населённого пункта Калиновка и поражена.

Снайперы группировки российских войск «Юг» заметили, как у военных украинской армии порою наблюдается странное поведение — отсутствие инстинкта самосохранения. Возможно, неадекватно ведущие себя военные ВСУ принимают какие-то препараты, предположили стрелки.