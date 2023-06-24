В Японии зарегистрирован первый в мире случай смерти человека от вируса Оз
В Японии подтвердили первый в мире случай заражения и смерти человека от вируса Оз
Токио, 24 июня, 2023, 06:49 — ИА Регнум. В Японии подтверждён первый в мире случай заражения человека вирусом Оз со смертельным исходом. Об этом пишет NHK со ссылкой на минздрав страны.
Отмечается, что смерть 70-летней японки наступила год назад. Медики ставили разные диагнозы, проводили исследования и не сразу обнаружили следы укусов клещем. Тогда и выяснилось, что женщина заразилась вирусом Оз.
Первые симптомы — слабость, лихорадка и потеря аппетита.
На 26-й день лечения в больнице у пациентки произошла фибрилляция желудочков, после чего женщина скончалась. Это первый подтвержденный случай заражение человека вирусом Оз.
Переносчиком вируса является клещ Amblyomma testudinarium. Он обитает в Японии. Вакцины на данный момент нет.
Как сообщало ИА Регнум, новый вид растительноядных клещей, нетипичный для России, обнаружили и описали учёные Тюменского государственного университета (ТюмГУ).
Обнаружение в России нетипичных для нашей страны клещей может стать темой для ряда серьёзных исследований. В частности, учёные предполагают, что появление клещей в более северных районах может быть связано с изменением климатических условий в России.
В США пытаются вывести насекомых, которые стали бы переносчиками нехарактерных для них вирусов — Эболы, ВИЧ, гепатита Б.